Cierra sus puertas Festival del Habano

La Habana, Cuba. – Con la entrega de los premios a los mejores stands y los galardones a la pareja ganadora del tercer concurso Habanos World Challenge, concluyó hoy, en el Palacio de Convenciones de La Habana, el XXII Festival del Habano.

Ante el Viceprimer Ministro de Cuba, Jorge Luis Tapia, y el Ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez, el Copresidente de Habanos S A, Inocente Núñez, agradeció a las empresas su presencia en el evento, que sigue siendo el más importante del tabaco Premium del mundo.

Refirió que el Seminario Internacional se prestigió con conferencias magistrales, y la Feria Comercial Asociada reunió a 239 expositores, un 5 por ciento más que en la edición anterior

El colofón del Festival tendrá lugar esta noche con una gala dedicada a la marca Romeo y Julieta, y la tradicional subasta de humidores, cuyos fondos se destinan a la medicina cubana.

