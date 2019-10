Chequean industria alimentaria santiaguera

Santiago de Cuba. – Con un recorrido por las áreas productivas de la Empresa Cárnica Santiago de Cuba, comenzó una visita de trabajo a esa oriental provincia, Jorge Luis Tapia, vicepresidente del Consejo de Ministros, junto a otros dirigentes del sector alimentario en el país.

Tapia especificó que esa visita es para conocer las experiencias y alternativas en la producción de alimentos, la variedad y diversificación en las mismas, y las posibilidades de sustituir importaciones.

Se trata, dijo, de medir el potencial productivo para mejorar la alimentación de la población, elevar el salario de los trabajadores e incrementar los ingresos en divisas.

Roberto Álvarez Solano, director de la empresa santiaguera, informó que en esa unidad se fabrica un centenar de productos y 30 subproductos entre los que se encuentran embutidos, ahumados y croquetas.

