Chequean en Pinar del Río programas económicos

Pinar del Río, Cuba. – El vicepresidente del Consejo de Ministros Jorge Luis Tapia Fonseca recorrió junto al Primer Secretario del Partido en Pinar del Río, Julio César Rodriguez Pimentel, centros de la Industria Alimentaria en esa provincia, para comprobar la marcha de las producciones.

La visita comenzó por la Empresa Industrial Pesquera La Coloma, donde se interesó por renglones destinados a la población, los fondos exportables, los procesos de la langosta, pescado, la reparación de barcos y el salario de los obreros.

Durante su estancia en Pinar del Río, el vicepresidente del Consejo de Ministros también departió con el colectivo de la fábrica de Ron El Valle, que ya ubica en China sus surtidos, y más tarde lo hizo con directivos y trabajadores de la Conchita.

Allí, Tapia Fonseca se interesó por inversiones que permitirán abrir nuevas líneas de productos, los cuales consideró necesarios en todos los mercados.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.