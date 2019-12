Cancillería cubana cancela sello por aniversario del MINREX

La Habana, Cuba. – El Jefe de la Cancillería en Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, canceló el sello postal conmemorativo por el Aniversario 80 del Ministerio de Relaciones Exteriores, en ceremonia efectuada en la sede de ese organismo.

Rodríguez Parrilla subrayó que a Fidel le debemos el lugar que ocupa Cuba en el mundo pues fue él quien hizo a nuestra política exterior genuina e independiente, apegada a la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional.

La estampilla reproduce una foto del Comandante en Jefe durante su intervención en Naciones Unidas en 1979, en su condición de presidente del Movimiento de Países No Alineados.

Marcelino Medina, viceministro primero del MINREX, recordó que ese ministerio desde sus orígenes ocupó su trinchera en la defensa de la Patria, forjándose en cada batalla hasta constituirse en el escudo diplomático de la Revolución.

