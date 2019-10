Canciller español destaca labor de Eusebio Leal

La Habana, Cuba. – El ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell calificó de titánica la labor desarrollada por el historiador de la Ciudad de La Habana, Eusebio Leal, en la conservación del Patrimonio de Cuba.

Tras realizar un recorrido por el Palacio del Segundo Cabo en el casco histórico, Borrell destacó ante la prensa la dedicación y el empeño de Leal durante estos años.

Sobre el aniversario 500 de la fundación de La Habana, expresó que son muchos años, y no son pocas las ilustres personalidades que visitaron la ciudad, como papas, y el expresidente Barack Obama, y hace referencia a la futura visita de los Reyes de España a la Isla.

La víspera, Borrell expresó que España y Cuba dialogan sobre diferentes temas siempre con respeto, y condena al bloqueo económico, comercial y financiero, y la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton con su marcada extraterritorialidad.

