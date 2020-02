Canciller cubano recibe a Secretaria General de la FLACSO

La Habana, Cuba. – El ministro cubano de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez, sostuvo un encuentro en la sede de la cancillería en La Habana con la Doctora Josette Altmann Borbón, secretaria general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO.

En el intercambio, ambos representantes abordaron temas de interés común, entre ellos los excelentes lazos existentes entre Cuba y ese organismo dedicado a la docencia de posgrado e investigación.

El canciller antillano en la red social de Twitter, escribió: en cordial encuentro, intercambiamos sobre las excelentes relaciones existentes entre la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y Cuba y otros temas de interés regional.

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales es una organización intergubernamental regional autónoma para América Latina y el Caribe, dedicada a la investigación, docencia y difusión de las ciencias sociales.

