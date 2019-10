Busca Comercio Interior solucionar fluctuación de productos liberados

La Habana, Cuba. – De conjunto con la industria, el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), trabaja en el traslado de mercancías y la gestión logística, en aras de solucionar los problemas que más afectan en la intermitencia de productos liberados como el cigarro, el puré de tomate y aseo personal.

La ministra de ese organismo, Betsy Díaz, reconoció las dificultades existentes en el mercado con el jabón de lavar, de tocador, la pasta dental, así como el detergente líquido, cuya actual producción no cumple con la demanda establecida.

En el caso de la harina de trigo, la deficiencia productiva incidió en la poca venta liberada, afirmó la titular del MINCIN, y significó que se restablecerá a partir de noviembre su presencia.

Resaltó que la red de tiendas del Comercio y las cadenas de tiendas cuentan con disponibilidad de productos cárnicos congelados, y están asegurados los granos -arroz, chícharos y frijoles- para la canasta familiar normada y la venta liberada.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.