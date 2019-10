Bloqueo yanqui enfila contra servicios de aviación de Cuba

La Habana, Cuba. – El pasado 18 de octubre el Gobierno de los Estados Unidos dio a conocer nuevas medidas económicas coercitivas unilaterales contra Cuba cuya implementación afecta al sector de la Aviación Civil de Cuba, en particular a la empresa Cubana de Aviación.

Las medidas son prueba fehaciente del recrudecimiento y agresividad del bloqueo económico comercial y financiero, sostenido por casi 60 años en contra de nuestro país y traen, como consecuencia, la agudización de los daños económicos, así como el incumplimiento de los acuerdos comerciales contraídos, lo que provoca insatisfacción en nuestros pasajeros con el consecuente impacto para la imagen de las empresas cubanas.

Cubana de Aviación ha sido notificada por parte de empresas arrendadoras de terceros países del cese de contratos de arrendamiento ya subscritos, lo que ha provocado la cancelación de vuelos internacionales a los siguientes destinos: Santo Domingo, México, Cancún, Caracas, Puerto Príncipe, Fort de France y Point de Pitre.

Este impacto se refleja además en la transportación nacional. Cubana de Aviación procederá al reajuste de las rutas nacionales, lo cual se informará oportunamente.

A los pasajeros afectados por la cancelación de los vuelos se les reembolsará el valor total del boleto en las oficinas comerciales.

La empresa Cubana de Aviación ofrece disculpas por las molestias ocasionadas, inherentes a las nuevas medidas que impone el Gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país y reafirma que a pesar de su escalada agresiva buscará las soluciones pertinentes para continuar prestando sus servicios.

Empresa Cubana de Aviación S.A

