Banco Central de Cuba implementa nueva medida

La Habana, Cuba. – Desde el 2014 durante el proceso de aceptación de la moneda nacional (CUP), en el comercio minorista que opera en pesos convertibles en Cuba, la población ha opinado que los cambios o vueltos se efectuaran en CUP.

Tras una evaluación, se informa que como parte de las medidas de ordenamiento monetario instrumentadas en el país, se ha decidido iniciar de forma experimental Ia implementación de los cambios en pesos cubanos (CUP) en dicha red de comercio minorista.

Para su inicio, han sido seleccionadas dos unidades comerciales en las cadenas de tiendas, una perteneciente a Tiendas Panamericanas, Centro Comercial Almendares y la otra a la Cadena Tiendas Caribe, Centro Comercia 5ta.y 42.

A partir de los resultados y su efectividad durante el desarrollo del experimento, se evaluará su extensión progresiva a otros establecimientos comerciales en La Habana y el resto de las provincias.

