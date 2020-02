Asiste Ministro de Justicia a balance del sector en Villa Clara

Villa Clara, Cuba. – Un llamado a defender la honestidad y laboriosidad, y sentir los problemas de la población como propios, realizó el ministro de Justicia Oscar Manuel Silvera, en el balance de un año de trabajo de la Dirección de Justicia en Villa Clara.

Entre los resultados del sector se encuentran la apertura de unidades del Registro Civil y la extensión a todos los municipios de los servicios de Actos de Última Voluntad y otras diligencias.

En la reunión de balance anual de la Dirección de Justicia en Villa Clara, el titular del ramo dijo que esa provincia cuenta con un buen capital humano y dirección experimentados, que favorecen estar a la vanguardia del sistema judicial cubano.

Osnay Miguel Colina, miembro del Buró del Partido en ese territorio, destacó la labor del gremio en la etapa evaluada, y llamó a seguir fortaleciendo la política de cuadros.

