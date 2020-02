Asiste Esteban Lazo a Asamblea Municipal en Pinar del Río

Pinar del Río, Cuba. – El integrante del Buró Político y Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández asistió a la Asamblea extraordinaria de ese órgano en el municipio de Pinar del Río.

La reunión tuvo como temas el funcionamiento de los órganos locales y la labor que desempeñan los delegados desde cada circunscripción y en lograr mediante la participación del pueblo el desarrollo y bienestar de la comunidad.

Esteban Lazo se refirió a los mecanismos que a través de la ley se logra que en Pinar del Río se incentive la presencia de las administraciones en las asambleas de Rendición de Cuentas del Delegado a sus Electores.

Destacó Lazo que ello implica que la población conozca de cerca el modo en que se administran los recursos y velan por la calidad de los servicios en la demarcación, donde se requiere mayor presencia de los directivos.

