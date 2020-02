Arzobispo de Nueva York destaca aportes de Cuba a la salud

La Habana, Cuba. – El arzobispo de Nueva York, cardenal Timothy Dolan, resaltó este miércoles la contribución de Cuba al mundo en materia de salud, a través de convenios de colaboración y la formación de profesionales de la medicina.

Las naciones suelen unirse para el comercio y la guerra, pero es importante que se unan para la salud, reflexionó el religioso durante una visita a la Escuela Latinoamericana de Medicina, creada por Fidel para formar recursos humanos de naciones del Tercer Mundo.

Dolan destacó que el centro es un referente de solidaridad y humanismo que está en consonancia con la prédica de la Iglesia, y lo calificó como un ejemplo bíblico de valores y solidaridad.

En declaraciones a la prensa, mientras dialogaba con estudiantes estadounidenses y colombianos, reconoció el prestigio de los médicos y profesores cubanos y el enfoque humanista de la formación de profesionales de la medicina.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.