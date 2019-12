Arranca hoy Congreso sobre tabaco

La Habana, Cuba. – Con la participación de 280 delegados cubanos y foráneos, en representación de 8 naciones, comienza hoy en el Palacio de Convenciones de La Habana el 1er. Congreso Internacional de Investigaciones del Tabaco.

El director del Instituto del Tabaco, Amaury Borges, informó que el cónclave tiene como objetivo propiciar el intercambio científico, además de presentar al mundo los logros de la institución cubana, organizadora del evento.

Destacó que en este 1er. Congreso resalta la asistencia de delegados de Francia, Alemania y Estados Unidos, además de reconocidas personalidades del mundo del tabaco.

Amaury Borges, señaló, que la cita cuenta con un amplio programa que incluye conferencias magistrales, presentación de carteles y la visita a la Estación Experimental del Tabaco de San Juan y Martínez, donde tendrá lugar un taller con productores líderes de nuestro país.

