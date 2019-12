Apoyan Pinareños palabras de Díaz Canel

Pinar del Río, Cuba.- El discurso del Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, además de referente o guía de trabajo, debe ser estudiando como elemento ideológico, afirmó el pinareño Israel Hernández Lorenzo, quien se mantuvo atento al desarrollo de la Asamblea Nacional.

La también vueltabajera Mírian Díaz refirió que en esas palabras está contenido el espíritu de lucha y resistencia de un pueblo dispuesto a vencer.

