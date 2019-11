Aportes al ahorro energético en Santiago de Cuba

Santiago de Cuba. – La central termoeléctrica Antonio Maceo, en la provincia de Santiago de Cuba, realiza un importante aporte como contribución al ahorro de energía eléctrica.

Sandro Rojas Romaguera, junto a un colectivo, redacta un trabajo que brinda todos los niveles de voltaje que necesita la planta, y con ello se disminuye el tiempo de parada de las unidades generadoras, lo que permitió el ahorro de 30 mil 429 pesos.

Jorge Portuondo, profesor adjunto de la Facultad de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Oriente, explicó que hay avances, pero no lo suficiente, dada la prioridad que tiene el país en ese aspecto, sobre todo en momentos en que se recrudece el bloqueo.

Manifestó también que a través del Movimiento del Fórum de Ciencia y Técnica, se han coordinado esas preparaciones a los energéticos de varias entidades de la provincia.

