Anuncian jornada por el Día de la Prensa Cubana

La Habana, Cuba. – Hacia nuevos modelos de gestión editorial en nuestros medios se encamina la jornada por el Día de la Prensa Cubana que comenzará el próximo 5 de marzo con la reinauguración de la Casa de la Prensa de Matanzas.

La Unión de Periodistas de Cuba dio a conocer el programa de celebraciones que se extenderá hasta el 14 de marzo venidero e incluye exposiciones, conversatorios, intercambio entre generaciones y entrega de distinciones y reconocimientos.

Este año, el festival pretende lograr proyectos que apunten a la práctica y transformación editorial a partir de la identificación de los problemas en cada redacción, desde una perspectiva científica y política con enfoque multidisciplinario.

El Día de la Prensa Cubana conmemora la fundación del periódico Patria por José Martí, cuyo primer número vio la luz el 14 de marzo de 1892.

