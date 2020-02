Alegría en el ICRT: elegido delegado directo a Congreso juvenil

La Habana, Cuba. – Mucha emoción y compromiso se vivió este jueves en el Instituto Cubano de Radio y Televisión, donde el entusiasta joven Raidel Santana Delgado, secretario general del Comité de la Unión de Jóvenes Comunistas del ICRT, fue elegido delegado directo al XI Congreso de la UJC.

El especialista en Medios de Comunicación recibió la credencial de manos de la primera secretaria de la UJC, Susely Morfa, en presencia del vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, Joel Suárez y el presidente del organismo, Alfonso Noya.

“El ICRT completo va a estar representado en el Congreso juvenil”, dijo Raidel, quien homenajeó al Padre de la Patria, Carlos Manuel de Céspedes.

Agradeció al colectivo y felicitó a los demás precandidatos, todos, dijo, con sobrados méritos, y quienes fueron reconocidos en el encuentro, donde actuó el trovador Tony Ávila.

