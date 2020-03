Agradece Cuba apoyo de Lesotho frente el bloqueo

La Habana, Cuba. – El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de Cuba agradeció el apoyo de Lesotho en el enfrentamiento al cerco impuesto por Estados Unidos, a propósito de la visita a nuestro país del rey de esa nación africana, Letsie III.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial en Twitter, el Minrex ratificó la disposición de ambas naciones para continuar fortaleciendo sus históricos lazos de amistad, solidaridad y cooperación, basados en el respeto mutuo.



Cuba agradece el apoyo explícito de Lesotho en la lucha del pueblo cubano contra el bloqueo impuesto por los Estados Unidos, tanto en el ámbito regional como internacional, publicó además el ente.

Nuestro país y Lesotho mantienen relaciones de hermandad desde 1979 y en la actualidad sostienen cordiales vínculos bilaterales, con interés en impulsar el desarrollo de proyectos de cooperación en esferas como salud y deporte.

