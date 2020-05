Adoptan medidas de ahorro de energía en hogares matancero

Matanzas, Cuba. El Secretariado Provincial de la Federación de Mujeres Cubanas, FMC, en Matanzas, reconoce que existe un potencial de ahorro de energía en el hogar por la familia ante la presencia del Nuevo Coronavirus.

Odalys García Pérez, secretaria general de la FMC en el territorio, ponderó que con el trabajo a distancia en las viviendas se organiza el uso de los electrodomésticos fuera del horario pico para disminuir el consumo de energía.

Entre los consejos a la familia García recomendó la autolectura del metro contador para evaluar el consumo y trasladar la cocción de alimentos a los equipos que guardan mejor el calor.

Junto a los Comités de Defensa de la Revolución, las federadas yumurinas apoyan el control del consumo de electricidad para garantizar la vitalidad de los centros de salud e industrias en producción ante el impacto de la Covid.

