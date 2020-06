Vietnam reporta baja circulación del nuevo coronavirus

Hanoi, Vietnam. – Las autoridades de Vietnam informarón este lunes de 35 enfermos activos de la Covid-19, después de eslabonar 46 días sin contagios autóctonos y se mantuvo como uno de las pocas naciones que con más de 300 casos y no lamenta una sola pérdida humana.

Según informó la comisión nacional encargada de contener la pandemia, ya en el país están libres del síndrome respiratorio agudo severo 293 de los infestados con el Redaccion central

Considerando la alta contagiosidad del virus, la larga frontera de Vietnam con China, y los intensos intercambios comerciales y turísticos entre ambos, muchos pensaron que la nación indochina sería invadida por el mal.

Pero el gobierno adoptó a tiempo las medidas necesarias para frenar la pandemia y ya la declaró controlada en lo fundamental, con lo que llamó a la población a dar la batalla por la recuperación económica dentro de una nueva normalidad.

