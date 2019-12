Venezuela sigue firme, asegura embajador en Francia

París, Francia. – El embajador de Venezuela en Francia, Michel Mujica, aseguró hoy en París que su nación sigue firme ante un escenario político y económico hostil impuesto por Estados Unidos.

De acuerdo con Mujica, entre esos resultados está el incremento de la producción petrolera hasta el millón de barriles, aún lejos de los tres millones de hace un lustro, y que hayan podido venderse en tan complejo panorama.

El embajador venezolano también resaltó la estabilidad del país y la voluntad de diálogo del gobierno bolivariano, que enfrenta un abierto intento de Washington y sus aliados en América Latina y Europa de imponerle un cambio de régimen.

Para el representante de Venezuela en Francia, es importante que la unidad gobierno-pueblo-Fuerzas Armadas siga contando con la solidaridad internacional, porque uno de los objetivos centrales de sus enemigos es aislarla política y económicamente

