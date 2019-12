Venezuela saluda celebración del Día de la Resistencia de Vietnam

Caracas, Venezuela. – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saludó la celebración del Día de la Resistencia del Pueblo de Vietnam, el cual calificó de símbolo y referencia histórica para los revolucionarios.

El mandatario a través de la red social Twitter subrayó: desde Venezuela, seguimos ese valiente ejemplo de unidad y lucha para transitar el camino de lucha por un mundo libre de imperios hegemónicos.

La efeméride hace referencia a los sucesos de 1946 cuando, luego del triunfo de la Revolución de Agosto y el establecimiento de la República Democrática de Vietnam, los imperialistas franceses aceleraron las acciones para tratar de ahogar la independencia de esa nación.

Ante la situación, el líder vietnamita Ho Chi Minh llamó a la resistencia nacional y exhortó al pueblo a luchar contra los planes de los invasores quienes deseaban restaurar un gobierno colonial.

