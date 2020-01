Venezuela rinde homenaje al Héroe Nacional de Cuba

Caracas, Venezuela.- La inauguración de la muestra A 130 años de La Edad de Oro, los niños dibujan a Martí, marca hoy el inicio de las actividades en Venezuela para conmemorar el aniversario de la visita del Héroe Nacional cubano.

Dibujos elaborados por niños y usuarios de las redes de bibliotecas públicas de la nación suramericana están expuestos en la Casa de Nuestra América José Martí, en Caracas.

Como parte de la jornada de actividades de los venezolanos para rendir tributo a Martí, mañana se colocará una ofrenda floral en la Plaza Bolívar, a propósito de la llegada del héroe independentista cubano a la capital de ese país.

La programación culminará el 28 de enero con otra ofrenda floral en la plaza que lleva su nombre en Caracas, justo cuando se cumple el aniversario 167 del natalicio del revolucionario cubano.

