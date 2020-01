Venezuela resalta grandeza del pueblo

Caracas, Venezuela. – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó la grandeza, resistencia y sacrificio del pueblo durante el año anterior, en defensa de la soberanía y la paz del país sudamericano.

Desde el Palacio Federal Legislativo, durante su presentación del Mensaje Anual ante la Asamblea Nacional Constituyente, Maduro apuntó el fracaso de Estados Unidos y sus aliados en el año anterior para intentar desestabilizar al Gobierno bolivariano, mediante medidas coercitivas y unilaterales.

Maduro enfatizó en tal sentido, la lucha de los venezolanos por la dignidad y la independencia, al tiempo que reiteró la frustración del imperio norteamericano al pretender dominar a Venezuela con la guerra financiera.

En esta oportunidad, el presidente Maduro presenta por sexta vez consecutiva su Memoria y Cuenta, ahora de los logros alcanzados por el gobierno bolivariano durante el año que recién concluyó.

