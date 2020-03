Venezuela instala comisión permanente para prevención de la Covid-19

Caracas, Venezuela. – El Gobierno venezolano instaló una Comisión Presidencial permanente para el control y prevención del coronavirus Covid-19 según anunció la vicepresidente ejecutiva Delcy Rodríguez.

En una publicación en la red social Twitter, la funcionaria informó sobre la instalación de esa nueva instancia surgida ante la situación extrema que vive el mundo.

En la comisión participan las autoridades del Poder Ejecutivo, con el fin de desarrollar las acciones anunciadas este jueves por el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, entre las que se incluyen la cancelación a partir del 15 de marzo de los vuelos procedentes de Europa y Colombia, por un mes.

Durante su intervención desde el Palacio de Miraflores, el mandatario exhortó a la unidad de todos los factores nacionales y de todos los países del mundo para combatir la pandemia.

