Venezuela garantiza derecho del pueblo a la alimentación

Caracas, Venezuela. – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó la voluntad del Gobierno bolivariano de garantizar el derecho del pueblo a la nutrición, a propósito de celebrarse el Día Mundial de la Alimentación.

A través de un mensaje difundido en la red social Twitter, el jefe de Estado venezolano aseguró que se garantiza la entrega de alimentos al pueblo mediante los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, a pesar del bloqueo impuesto por Estados Unidos.

Al respecto, el mandatario enfatizó que nada detendrá ese programa, cuyo objetivo es suministrar a la población los alimentos prioritarios, y destacó que se potenciará la producción nacional.

El Día Mundial de la Alimentación se conmemora el 16 de octubre de cada año, y busca concientizar a los pueblos sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.