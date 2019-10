Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Nueva York, Estados Unidos. – El Gobierno venezolano celebró la elección de ese país sudamericano para ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, con el respaldo de 105 Estados miembros.

El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, aseveró que Venezuela trabajará desde esa instancia a favor de la paz y la soberanía de los pueblos; y ratificó el compromiso del Gobierno bolivariano con los principios del multilateralismo y la defensa de los derechos humanos.

Arreaza informó que el Estado venezolano realizó su campaña para ingresar al Consejo de Derechos Humanos bajo el protocolo de Naciones Unidas, “haciendo aportes y no con bajas intenciones como otros países”.

El representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, calificó de histórica esta elección, la cual constituye un reconocimiento a las autoridades legítimas del país.

