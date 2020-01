Venezuela denuncia nuevas presiones de Estados Unidos

Caracas, Venezuela. – El canciller venezolano, Jorge Arreaza, denunció que Estados Unidos presionó a países de la región para que lo apoyen en acciones que buscan un Gobierno de transición en Venezuela, a través de la Asamblea Nacional.

Arreaza, desde la sede de la Cancillería venezolana en Caracas, leyó fragmentos de una nota que envió la embajada estadounidense a los países del Caribe, y que fue filtrada al Gobierno venezolano.

En ese documento se anexó otro titulado Los Estados Unidos requieren el apoyo para las elecciones de la Asamblea Nacional, elecciones libres y justas, donde se afirmaba que se encontraban los puntos de vista del Gobierno de ese país sobre Venezuela.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, pidió una rápida transición negociada en Venezuela con miras a las elecciones presidenciales, no previstas hasta 2025, y las legislativas.

