Venezuela denuncia ataque a centro de telecomunicaciones

Caracas. Venezuela. – La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó este domingo a la extrema derecha del sabotaje a un almacén de la empresa estatal de telecomunicaciones en el estado de Carabobo.

Rodriguez repudió desde su cuenta en las redes sociales la obsesión del extremismo opositor dirigido desde Washington de agredir al pueblo venezolano e informó de la orientación del presidente Nicolás Maduro de recuperar lo destruido y capturar a los responsables de esos hechos.

La vicepresidenta informó también acerca de que la mesa de diálogo nacional entre el Gobierno y un sector de la oposición agradeció los esfuerzos de mediación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, tras exponerle los últimos acuerdos alcanzados.

En ese encuentro se dieron pasos para la presentación al país de un acuerdo para renovar el órgano electoral, en el marco de los venideros comicios parlamentarios en Venezuela.

