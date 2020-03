Venezuela celebrará Encuentro Mundial de Movimientos Sociales

Caracas. – Venezuela se prepara para el Encuentro Mundial de Movimientos Sociales y Partidos Políticos que se realizará en el país en abril próximo, anunció el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello.

Cabello aseguró que el evento se realizará con el fin de divulgar al mundo la situación por la que atraviesa la nación frente a la imposición de medidas coercitivas, unilaterales y arbitrarias que aplica Estados Unidos contra el pueblo venezolano.

El funcionario puntualizó que será además un espacio de denuncia sobre las acciones desestabilizadoras de la derecha para justificar una agresión armada contra el país.

Cabello destacó que este encuentro permitirá movilizar a las fuerzas progresistas en apoyo a la denuncia presentada recientemente contra Washington en La Haya.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.