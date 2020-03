Unión Europea convoca a reunión sobre Covid-19

Bélgica. – Una reunión de dirigentes de la Unión Europea tendrá lugar mañana martes, para coordinar acciones de enfrentamiento al Covid-19, anunció en Twitter, el jefe del Consejo Europeo, Charles Michel.

Úrsula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, comentó que el bloque regional examina todas las acciones posibles ante la amenaza y manifestó la posibilidad de flexibilizar las reglas presupuestarias en el bloque.

El mandatario francés, Emmanuel Macron, convocó a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, a coordinar con urgencia medidas sanitarias, esfuerzos de investigación y una respuesta económica, al expresar que, la unidad hace la fuerza.

La preocupación aumenta en el denominado viejo continente, donde países como España y Alemania reportan nuevos casos y continúa la cancelación de vuelos y otras medidas preventivas, para impedir una mayor expansión del Coronavirus.

