Suspenden elecciones en República Dominicana

Las elecciones municipales de República Dominicana fueron suspendidas este domingo luego de llevar tres horas de proceso, debido a problemas con el voto automatizado.

En rueda de prensa, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños, informó que el pleno del ente electoral tomó la decisión oído el parecer de las organizaciones políticas, aunque sin consenso.

Castaños dijo que las boletas utilizadas en el voto automatizado desde la noche de la víspera tuvieron problemas a la hora de subirlas, pues lo hacían de forma incompleta y aunque trataron de solucionar la situación, eso no fue posible y este domingo se manifestó desde los inicios del proceso.

Es una pena que eso haya ocurrido, pero hay que enfrentar la situación, explicó, y agregó que lo recomendable es suspender los comicios en toda la nación dominicana y no dejarlos en unos municipios y en otros no.

