Sigue juicio político a Trump con más argumentos acusatorios

Washington, Estados Unidos.- El juicio político en el Senado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene hoy su segunda y penúltima jornada de argumentos por parte de los 7 fiscales, miembros demócratas de la Cámara de Representantes.

Como hicieron este miércoles en el inicio de esta fase del proceso, los congresistas expondrán evidencia recopilada en la pesquisa sobre los tratos del mandatario republicano con Ucrania.

También, los fiscales reprodujeron decenas de clips de video para exponer sus razones de por qué el inquilino de la Casa Blanca debería ser destituido, los cuales incluyeron declaraciones de testigos y comentarios del propio Trump.

Mientras, senadores republicanos, quienes se mostraron dispuestos a absolver a Trump desde antes de comenzar el juicio, siguen sin intenciones de permitir citaciones para testigos y documentos adicionales, a pesar de los llamados de los demócratas al respecto.

