Se extiende huelga en Francia contra reforma de jubilación

París, Francia. – El paro convocado en Francia por sindicatos contra la reforma de la jubilación entró en su cuadragésima jornada con nuevas acciones, mientras el gobierno insiste en establecer el sistema universal por puntos.

Tras el anuncio el sábado del primer ministro Edouard Philippe del retiro de la edad de equilibrio de 64 años del proyecto, la Intersindical liderada por la Confederación General del Trabajo ratificó que sigue la huelga y su exigencia de eliminación total de la iniciativa.

Además de la continuación del paro en el transporte público, aunque en los últimos días mejoró la circulación de trenes en el país, el movimiento que se opone de manera radical a la reforma llamó a incrementar la presión sobre el ejecutivo.

En ese sentido, convocó a partir de hoy a una huelga en centros fiduciarios del Banco de Francia, que podría interrumpir el suministro a cajeros automáticos.

