Rusia rechaza injerencia en asuntos internos de Venezuela

Moscú, Rusia.- El gobierno de Rusia rechazó la injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de Venezuela, al comentar declaraciones del jefe de la diplomacia norteamericana, Michael Pompeo, sobre los esfuerzos para lograr un cambio de gobierno en la nación suramericana.

Los argumentos de Pompeo sobre pretensiones de un cambio político en Venezuela son un reconocimiento de la campaña de Estados Unidos para desestabilizar la situación en naciones soberanas, denunció la vocera de la Cancillería rusa, Maria Zajarova.

Resaltó que las palabras de Pompeo constatan, además, que el país norteño nunca abandonó sus tácticas de inmiscuirse en los asuntos internos de otras naciones y de realizar cambios forzados de gobierno.

Añadió que embajadores estadounidenses intentaron convencer a la opinión pública en Rusia sobre sus supuestas intenciones pacíficas y la legalidad de la actuación norteamericana al exportar las libertades.

