Rinden homenaje a Hugo Chávez en Perú

Lima, Perú. – Personalidades políticas y dirigentes sociales, intelectuales y jóvenes de Perú rindieron homenaje al líder revolucionario venezolano Hugo Chávez, por el reciente séptimo aniversario de su muerte.

El tributo se realizó este domingo en la Embajada de Venezuela en Lima, donde acudieron motivados por el legado de Chávez y, además, para manifestar su solidaridad con el pueblo de Venezuela y con su presidente, Nicolás Maduro.

Al acto asistieron también representantes de las embajadas de Cuba, Nicaragua, Rusia, la República Popular China, Palestina, y la encargada de la Sección Consular de la Embajada de Venezuela, Vivian Alvarado, quien agradeció el homenaje solidario.

La embajadora de Nicaragua, Marcela Pérez Silva, expresó que los pueblos del mundo amantes de la libertad recuerdan con admiración al estadista bolivariano, quien sigue siendo inspirador para los pueblos de la región.

