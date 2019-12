Restablecer la democracia en Brasil, prioridad de Lula

Brasil. – En entrevista a Telesur, el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, señaló como prioridad restablecer la democracia, y reafirmó: ‘Voy a luchar hasta restablecer la democracia en Brasil’.

Lula reafirmó la prioridad de restablecer el ordenamiento institucional en su país, ante la situación actual que vive el pueblo bajo el Gobierno de Jair Bolsonaro.

El líder brasileño catalogó de delicada la situación del gigante sudamericano, y reiteró que su país tiene todas las condiciones para recuperar un debate democrático, y combatir el neoliberalismo que destruye todo el patrimonio público.

La democracia es un tema muy serio, destacó Luiz Inácio Lula da Silva, y lamentó que Brasil, un país donde antes había tolerancia y amor en el pueblo, ahora se haya instaurado un odio en algunos sectores, promovido por quienes buscan destruir los logros alcanzados por los más necesitados.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.