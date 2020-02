Reitera Gobierno de Venezuela apoyo a la soberanía de Palestina

Caracas, Venezuela. – El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, informó que el gobierno de su país reiteró su acompañamiento y apoyo a la soberanía y autodeterminación del pueblo de Palestina.

El ministro de Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, quien participó en la 58 Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas, transmitió un mensaje de solidaridad y respaldo al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas.

Por su parte, Arreaza a través de Twitter escribió: Ildemaro Villarroel, le reitera al presidente Abbas el apoyo del presidente Nicolás Maduro y el pueblo de Venezuela a la soberanía y la autodeterminación del pueblo palestino.

De acuerdo con la cancillería, Villarroel destacó, también, el compromiso de Venezuela con los objetivos de desarrollo sostenible, al resaltar que el gobierno bolivariano labora para transformar los patrones de producción capitalista.

