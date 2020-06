Rechazan llegada de tropas estadounidenses a Colombia

Puebla, México. – El Grupo de Puebla, alianza progresista conformada por varios líderes y exmandatarios de 13 países, rechazó hoy la llegada de una brigada del Ejército estadounidense a suelo de Colombia bajo el pretexto de la lucha antidrogas.

En un comunicado, ese bloque calificó de ilegal el acuerdo reciente entre la embajada de Estados Unidos en Colombia y el Ministerio de Defensa de ese país sobre la llegada de una brigada del Ejército norteamericano de Asistencia de Fuerza.

Asimismo, la alianza repudia la medida que involucra la presencia en Colombia de militares en varias zonas de conflicto, entre ellas, algunas localizadas en la frontera entre ese país y Venezuela.

Los miembros del Grupo de Puebla resaltan además que eventualmente el acuerdo puede convertirse en plataforma de lanzamiento de la ofensiva militar anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump contra Venezuela.

