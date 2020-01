Rechazan en Francia agresividad estadounidense contra Cuba

París, Francia.- El expresidente del Senado francés Jean-Pierre Bel calificó hoy de indignante la escalada en la hostilidad de Estados Unidos contra Cuba y su objetivo de asfixiar económica y financieramente a todo un país.

El quien fuera asesor del presidente Francois Hollande para América Latina y el Caribe, dijo que está escandalizado por las acciones recientes del gobierno estadounidense para fortalecer el bloqueo y el impacto que buscan causar en la población.

De acuerdo con Bel, no puede entenderse que un país, al margen de su poderío, siga asumiendo la ley del más fuerte en las relaciones internacionales y se empeñe en obstaculizar las legítimas aspiraciones de un pueblo a su desarrollo.

Asimismo, el otrora influyente político destacó las relaciones entre París y La Habana, las cuales consideró privilegiadas y abogó por su impulso.

