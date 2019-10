Rechaza portavoz rusa nuevas medidas de Estados Unidos contra Cuba

Moscú, Rusia. – María Zajárova, Directora del Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, calificó de restricciones absolutamente salvajes las medidas impuestas por Estados Unidos contra Cuba, relacionadas con la industria biofarmacéutica.

Según informa la Embajada cubana en Moscú, la diplomática denunció las restricciones, que traen consigo las interrupciones en el suministro de materias primas y en el proceso de producción, y afectan a miles de pacientes nacionales y extranjeros que reciben medicamentos de las empresas farmacéuticas cubanas.

Zajárova también se refirió a la presión constante sobre los médicos cubanos que trabajan en el extranjero y expresó: “Una vez más, las personas inocentes sufren las medidas que se proclaman en pro de la democracia, por lo que rechazamos enérgicamente estas y otras medidas para fortalecer el bloqueo contra Cuba por parte de los Estados Unidos.”

Agregó, además, que no cabe duda de que la imposición de sanciones a Cuba, golpea a los ciudadanos comunes, privándolos de derechos y libertades fundamentales, que tanto defienden en Washington.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.