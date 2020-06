Prueban en la India medicamento cubano

Nueva Delhi, India. – El fármaco Itolizumab, promocionado por Cuba como una posible terapia para prevenir muertes debido a la Covid-19, podría ser la nueva apuesta de la India contra el nuevo coronavirus.

El medicamento se someterá a prueba en 6 hospitales de país, incluidos AIIMS-Delhi, el Hospital Kem, en Mumbai, y Narayana Geld, en Bangalore.

El anticuerpo monoclonal es una molécula que comenzó a desarrollarse en una empresa conjunta de la principal empresa india de drogas Biocon, en colaboración con el Centro de Inmunología Molecular.

Sandeep Athalye, vicepresidente y director médico de la entidad foránea, dijo que los datos iniciales de los cubanos parecen bastante prometedores, este será un ensayo abierto, lo que significa que no se ocultará ninguna información a los investigadores y participantes sobre el curso del tratamiento administrado.

