Premia diario ruso a vicepresidenta del parlamento cubano

Moscú, Rusia.- Como parte de un resumen de los resultados del pasado año sobre las personalidades más distinguidas, el diario ruso Sovietskaya Rossia otorgó el premio La palabra al pueblo a la Vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Ana María Mari Machado.

La decisión tuvo en cuenta la entrevista concedida por la diputada a ese diario en la edición del 11 de julio de 2019, acerca del desarrollo de la democracia socialista en la República de Cuba.

El Premio La palabra al pueblo se entrega desde 1992 y los galardonados han sido estadistas y figuras públicas, escritores, periodistas y publicistas, tales como Fidel, Hugo Chávez y muchos otros.

El diario Sovietskaya Rossia invitó a Ana María Mari Machado a recoger el premio en Moscú y la felicitó, además, por el Aniversario 61 del Triunfo de la Revolución Cubana.

