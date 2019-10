Piden en Quebec levantar bloqueo contra Cuba

Quebec, Canadá. – Los miembros de la Mesa de Concertación de Solidaridad Quebec-Cuba, en Canadá, expresaron su rechazo al bloqueo de Estados Unidos contra la nación caribeña, recrudecido por el gobierno de Donald Trump.

En una carta dirigida a la ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, el grupo pidió a Ottawa mantener su tradicional apoyo a la Resolución cubana contra el bloqueo, que por XXVIII ocasión se presentará en la Asamblea General de la ONU.

La Mesa espera que en la sede del organismo, se adopte la resolución a favor del fin del bloqueo por una abrumadora mayoría, como ocurrió el pasado año, cuando solo Estados Unidos e Israel votaron en contra.

El texto de los quebecuá, se refiere también a la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, y al daño causado por ese cerco económico, financiero y comercial que ha gravitado sobre el pueblo de la isla por casi 60 años.

