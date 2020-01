Pedro Sánchez investido Presidente del Gobierno de España

Madrid, España. – Después de que este domingo Pedro Sánchez no consiguiese la mayoría absoluta necesaria en la primera votación, este martes, en la segunda, sí ha logrado la mayoría simple.

Así, la investidura ha salido adelante con 167 votos a favor frente a 165 en contra y las 18 abstenciones de los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya y de Eh Bildu.

Según expertos, la votación ha sido realmente ajustada y hasta el último momento se temió que algún diputado cambiara el sentido de su voto, pues un empate habría hecho decaer la investidura.

Refieren los especialistas que durante las tres jornadas que ha durado esa sesión se han vivido momentos de gran tensión, protagonizados por los escaños de la derecha parlamentaria en la nación europea.

