Parlamento chino cierra sesiones con adopción de varias leyes

Beijing, China. – La Asamblea Popular Nacional de China (Parlamento) concluyó hoy su cita bimensual con la adopción de varias leyes y la decisión de celebrar su plenaria anual el 5 de marzo próximo.

Los diputados aprobaron las legislaciones vinculadas a la promoción de la atención médica y la salud, la forestal, la de seguridad y la de correccionales comunitarias.

El Parlamento Chino decidió presentar ante la plenaria anual el borrador del primer código civil del país, considerado un paso superior en la implementación de la ley pues aborda cuestiones como el matrimonio igualitario.

El texto consta de seis secciones vinculadas a las propiedades, los contratos, los derechos de la personalidad, matrimonio y familia, herencia y perjuicios, temas que suscitaron amplios debates, principalmente el borrador de los capítulos relacionados con cuestiones familiares y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

