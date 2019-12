Parlamento británico acerca más el Brexit

Londres, Reino Unido. – El modelo del primer ministro británico Boris Johnson para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, recibió este viernes la aprobación en la Cámara de los Comunes.

La Cámara Baja del Parlamento británico abre así la primera gran puerta para el llamado Brexit, que debe acontecer el próximo 31 de enero, aunque el plan de Johnson incluye un ambicioso acuerdo de libre comercio entre el gobierno de Londres y el bloque comunitario.

Tras un primer y único debate antes de comenzar el receso navideño, el nuevo legislativo acordó continuar a principio de enero con el escrutinio del controvertido tratado.

El vocero del Partido Nacional Escocés, Ian Blackford, cuyo partido se alzó con la mayoría de los escaños asignados a Escocia, reiteró la oposición de la mayoría de los habitantes de ese territorio a abandonar la Unión Europea, y alertó que Johnson conduce al país hacia el borde de un precipicio.

