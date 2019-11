Países del ALBA condenan golpe de Estado en Bolivia

Managua, Nicaragua. – La octava reunión extraordinaria del Consejo Político del ALBA-TCP expresó una categórica condena al golpe de Estado en Bolivia contra el gobierno de Evo Morales, en una reunión sostenida en Nicaragua.

En la declaración, los Ministros de Relaciones Exteriores y los Jefes de Delegación de los países miembros desconocieron las pretensiones de aquellos que se autoproclaman autoridades legítimas, violentando el orden constitucional de Bolivia

Se precisó que la Asamblea Legislativa Plurinacional aún no ha hecho efectiva la renunica del Presidente y Vicepresidente de Bolivia y se hizo un llamado a garantizar la seguridad de los diputados y senadores legítimamente electos.

Mientras la Cámara del Senado de Bolivia juramentó a la legisladora Mónica Eva Copa como su nueva presidenta, y también resultó electo Sergio Choque como presidente de la Cámara de Diputados, ambos representantes del Movimiento Al Socialismo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.