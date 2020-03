ONU pide responsabilidad y solidaridad frente a Covid-19

Naciones Unidas. – El secretario general de las Naciones Unidas, ONU, António Guterres, aseguró que todo el mundo se enfrenta a una amenaza común, la Covid-19 y llamó a la responsabilidad y la solidaridad.

El secretario general de Naciones Unidas subrayó que a medida que luchamos contra el virus, no puede permitirse que el miedo se vuelva viral, aunque laboran para cambiar el curso de esa pandemia.

El máximo representante de la ONU añadió que la mejor ciencia dice que si los países detectan, prueban, tratan, aíslan, rastrean y movilizan a su gente en la respuesta, podemos recorrer un largo camino para mitigar la transmisión.

Guterres convocó a los gobiernos a intensificar y ampliar sus esfuerzos ahora, y ante la enfermedad, todos deben desempeñar un buen papel para enfrentar el nuevo coronavirus, pandemia que azota a más de un centenar de países.

