ONU confirma nuevos fondos para desarrollo sostenible en Angola

Luanda. – Angola de cara al desarrollo sostenible dispondrán de 265 millones de dólares aportados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), confirmó un acuerdo marco suscrito en la presente semana.

El financiamiento quedó enmarcado para el período 2020-2022 y prevé la inversión anual de alrededor de 85 millones de dólares, explicó el coordinador residente del sistema de Naciones Unidas, Paolo Baladelli.

El pacto, contempla cuatro áreas claves de cooperación, cuyo contenido responde al análisis entre el gobierno nacional, el sector privado, la academia, la sociedad civil y las agencias de ONU con presencia en Angola.

En opinión del gobierno angolano, la asistencia de Naciones Unidas resulta vital para la ejecución de programas públicos enfocados al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

